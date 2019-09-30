شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة :المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى يناقش قضايا المعتاقدين و المتعاقدات التربويين مع اللجنة العامة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365": لميس الأصبحي.

عقد بفندق تاج بلازا صباح اليوم الأثنين المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى لقاء جمع اللجنة العامة من المتعاقدين والمتعاقدات، المعلمين والمعلمات من مختلف مديريات المهرة لمناقشة و طرح عدد من القضايا العالقة الخاصة بأوضاعهم المتعلقة بالرواتب و المستحقات.

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تناول اللقاء الذي ترأسه أ. مجاهد بن عفرار رئيس المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى،إلى أهمية مناصرة المتعاقدين و المتعاقدات التربويين وتبني قضايهموالحفاظ على حقوقهم.

و قال رئيس المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى ،لن ينهض أي مجتمع إلا بتحسين أوضاع المعلم و من خلاله تحسين مستوى العملية التعليمية، و أوضح بن عفرار نظرا لصعوبة الوضع المعيشي وتدني أجرة المعلم المتعاقد و حرمانه من مستحقات مالية في الأجازة الصيفية و عدم مساواته اسوة ببقية المتعاقدين على مدار العام و عمل المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى على مناقشة قضايهم و محاولة العمل على حلها حتى يتم الاستجابة للمتعاقدين التربويين من قبل الجهات المعنية.

حضر اللقاء المحامي مازن عبدالله محيسن الأمين العام للمرصد الحقوقي، أ. علي حفيظ محسن المسؤول المالي و الإداري، أ. محمد سعيد كلشات المسؤول الإعلامي و ياسر الجدحي عضو الهيئة الإدارية بالمرصد و عدد من المهتمين.