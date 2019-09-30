منها 34 على صعدة.. 39 غارة لطيران العدوان في 12 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم، أن طيران العدوان شن أكثر من 39 غارة جوية خلال 12 ساعة، 34 منها على محافظة صعدة، رغم المبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، بوقف إطلاق الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية.

وخلّفت تلك الغارات دماراً كبيراً في ممتلكات ومزارع المواطنين.

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