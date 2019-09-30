شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة لكل المواطنين في الشمال والجنوب صغاراً وكباراً .. البنك المركزي يزف هذه البشرى التي تسعد كل فرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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