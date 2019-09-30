شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: اجتماع حوثي حول الرئيس الراحل .. وشقيق عبدالملك الحوثي يوجه بسرعة تنفيذ هذه الخطوة.. ومصدر عسكري يكشف (كواليس اللقاء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

كشف الخبير العسكري اليمني العميد يحيى أبوحاتم عن كواليس احد اجتماعات الحوثيين بشأن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

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وقال ابوحاتم ان مليشيات الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وتوزيعها على قيادات الجماعة مؤكدا ان هذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة، حسب قوله .

كشف الخبير العسكري اليمني العميد يحىى أبوحاتم عن كواليس احد اجتماعات الحوثيين بشأن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وقال ابوحاتم ان مليشيات الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وتوزيعها على قيادات الجماعة مؤكدا ان هذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة، حسب قوله .