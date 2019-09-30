شكرا لمتابعة خبر عن هجوم مباغت على قوات الحزام الأمني في أبين توقع قتلى وجرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قتل وجرح عدد من قوات الحزام الأمني الموالية لمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين بهجوم مباغت شنه مسلحون مجهولون. وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة أمنية للحزام الأمني قرب ملعب نادي الوحدة في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة واشتبكوا مع أفراد النقطة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : "المملكة" تفاجئ العالم وتوجه صفعة مدوية لـ"إسرائيل" وتعلن رفضها "صفقة القرن" .. والملك يعلنها مدوية القدس "خط أحمر" ويوجه رسالة نارية لـ"أمريكا"(تفاصيل) عبدالباري عطوان يفاجى الجميع ويكشف بالتفصيل اين ومتى وكيف قتل اللواء عبدالعزيز الفغم ومن هو الامير الذي كان حاضر اثناء عملية اعدامه Advertisements عـــاجـــل : صحيفة دولية تفجر مفاجئة مدوية وتكشف أسباب رفض الرئيس "هادي "مسودة إتفاق جدة .. شاهد التفاصيل عـــاجـــل : إنفجار الحرب العالمية الثالثة .. "روسيا" و"الصين" توجهان أقوى ضربة موجعة لـ"أمريكا" .. وترامب يجن جنونه والعالم يترقب الكارثة الكبرى (تفاصيل مفاجئة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبحسب المصدر أسفر الهجوم عن مقتل وجرح خمسة من عناصر الحزام الأمني فيما نجح المسلحون في الفرار

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