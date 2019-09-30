شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : أول تعليق رسمي من الحوثي على تصريحات «بن سلمان» حول وقف الحرب في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - علقت جماعة الحوثيين (أنصار الله)، على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن وقف الحرب في اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، القيادي البارز في جماعة الحوثيين وعضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى الذي انشأته الجماعة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن، إن "تفاؤل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بوقف الحرب إيجابي، وكان المفترض أن يكون حاضراً من قبل إعلان عدوانهم على اليمن".

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ومساء الأحد قال ولي العهد السعودي "اليوم، نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد"، وذلك في حوار مع برنامج "60 دقيقة"، على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية.

وبسؤاله عن استعداده للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، أجاب "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض"، معتبراً أن "إعلان الحوثيين قبل بضعة أيام عن وقف إطلاق النار من جانبهم، خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية ونشاطاً".

وعن سبب تفاؤله الآن بأن وقف إطلاق النار قد يستمر وقد يؤدي إلى إنهاء الحرب قال ولي العهد السعودي إنه "كقائد، يجب أن أكون متفائلاً كل يوم. إذا كنت متشائماً، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر".

وأضاف الحوثي في تغريدة على "تويتر"، أن "تحويل المناقشة إلى تفاوض تحتاج إلى جديتهم والتعامل بواقعية بعيداً عن أي إملاءات".

وأشار إلى أن عدم الجدية والاستماع للإملاءات "لن تجدي بل تصنع العوائق في طريق إيقاف العدوان والوصول إلى السلام الدائم"، حد قوله.

ويعيش اليمن للعام الخامس على التوالي في صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.

وشنت مقاتلات التحالف منذ 26 مارس 2015، آلاف الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات اليمن، يقول إنها تستهدف تجمعات ومواقع ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين.

وكثفت جماعة الحوثيين (أنصار الله) مؤخراً هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية على أهداف سعودية حيوية وتقول إن عملياتها تأتي رداً على "جرائم" التحالف ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن