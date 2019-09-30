شكرا لمتابعة خبر عن شاهد لحظات مؤثرة .. والد ”الفغم” يلتقي وجه لوجه مع والد قاتل ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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تداول ناشطون في مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه اول للقاء يجمع والد اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان، و والد القاتل الدكتور مشعل ممدوح آل علي.

ويظهر الفيديو والد القاتل وهو يقدم واجب العزاء لوالد الفقيد وإخوانه, بعد صلاة الجنازة بالمسجد الحرام بمكة.

وكان برفقة والد القاتل، المستشار بالديوان الملكي سعد الشثري،

ونشر الدكتور مشعل ممدوح آل علي، عضو مجلس الشورى، عدداً من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” في تعليقه لأول مرة على حادث مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم.

وكتب مشعل آل علي عقب الحادث قائلاً: “بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه يا ذا الجلال والإكرام”.

وشيّعت جموع المصلين، مساء أمس الأحد، جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم، في الحرم المكي، للصلاة عليه، حيث أظهرت صورة مؤثرة والد اللواء عبدالعزيز الفغم خلال الصلاة على الفقيد، حيث ظهر متماسكًا محتسبًا عند الله تعالى، راضيًا بقدره.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".