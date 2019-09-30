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عدن - ياسمين التهامي - هل تعاني من السهر واضطرابات النوم .. إليك هذا المشروب المذهل لنوم عميق وهادئ

يعاني الكثيرون من الحرمان من النوم، وهو أمر لا يؤثر على المزاج فقط، لكنه قد يرتبط بالسمنة أيضا وبأمراض مثل القلب والسكري.

ولحسن الحظ، قد تساعد بعض التعديلات الغذائية البسيطة في دعم النوم، حيث تشير دلائل علمية إلى أن مجموعة معينة من المشروبات قد تؤثر بشكل كبير على النوم وتساعد في الحصول على ليلة نوم عميق.

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وتشير الدلائل العلمية إلى أن شرب الحليب الممزوج بالكركم قد يساعد في التغلب على حالة الحرمان من النوم، حيث وجدت نتائج دراسة أجريت على الفئران أن الكركم يكافح الالتهابات ويوفر إمدادات مضادات الأكسدة ما يساعد على تحسين جودة النوم.

كما توضح الدراسات أن الحليب أيضا يساعد في الحصول على نوم جيد، حيث أنه يحتوي على معدل متوسط من المغنيسيوم، الذي يساعد بشكل خاص على استرخاء العضلات وبالتالي المساعدة على النوم، وفقا لعالمة التغذية راشيل كلاركسون.

وتقول راشيل إن الحليب يحتوي أيضا على الحمض الأميني "التريبتوفان"، المسبب للنوم، حيث يحتاج الجسم للتريبتوفان لإنتاج مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي يستخدم في صنع الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على التحكم في النوم والاستيقاظ.