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عدن - ياسمين التهامي - طليقة الملك محمد تلجأ لفحص الحمض النووي لإثبات نسب طفلها الجديد وتكشف عن مفاجأة صادمة

صرحت ملكة الجمال الروسية "وكسانا فيوفودينا" طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس بعزمها إخضاع ابنها لاختبار الحمض النووي لإثبات نسبه من ملك ماليزيا. وكشفت اليوم ملكة الجمال الروسية التى تبلغ من العمر 27 عامًا، والتي إنهار زواجها من ملك ماليزيا السابق

وأضافت فى تصريحات لصحيفة "ديلي ميل "البريطانية إنها لم تر أو تتحدث إلى زوجها منذ انفصالهما منها في ديسمبر.

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