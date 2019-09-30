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عدن - ياسمين التهامي - المهرة :المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى يناقش قضايا المعتاقدين و المتعاقدات التربويين مع اللجنة العامة للمعلمين

عقد بفندق تاج بلازا صباح اليوم الأثنين المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى لقاء جمع اللجنة العامة من المتعاقدين والمتعاقدات، المعلمين والمعلمات من مختلف مديريات المهرة لمناقشة و طرح عدد من القضايا العالقة الخاصة بأوضاعهم المتعلقة بالرواتب و المستحقات.

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تناول اللقاء الذي ترأسه أ. مجاهد بن عفرار رئيس المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى،إلى أهمية مناصرة المتعاقدين و المتعاقدات التربويين وتبني قضايهموالحفاظ على حقوقهم.

و قال رئيس المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى ،لن ينهض أي مجتمع إلا بتحسين أوضاع المعلم و من خلاله تحسين مستوى العملية التعليمية، و أوضح بن عفرار نظرا لصعوبة الوضع المعيشي وتدني أجرة المعلم المتعاقد و حرمانه من مستحقات مالية في الأجازة الصيفية و عدم مساواته اسوة ببقية المتعاقدين على مدار العام و عمل المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى على مناقشة قضايهم و محاولة العمل على حلها حتى يتم الاستجابة للمتعاقدين التربويين من قبل الجهات المعنية.

حضر اللقاء المحامي مازن عبدالله محيسن الأمين العام للمرصد الحقوقي، أ. علي حفيظ محسن المسؤول المالي و الإداري، أ. محمد سعيد كلشات المسؤول الإعلامي و ياسر الجدحي عضو الهيئة الإدارية بالمرصد و عدد من المهتمين.