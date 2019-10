شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحه للاعبة في بطولة العالم وظهور مناطق حساسه من جسمها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

Swedish pole vaulter Angelica Bengtsson snaps her pole and nearly smacks her head on the ground. She comes back to break the national record and is among the last six competing.

Advertisements