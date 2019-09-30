فضيحه للاعبة في بطولة العالم وظهور مناطق حساسه من جسمها (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - Swedish pole vaulter Angelica Bengtsson snaps her pole and nearly smacks her head on the ground. She comes back to break the national record and is among the last six competing. Advertisements Swedish pole vaulter Angelica Bengtsson snaps her pole and nearly smacks her head on the ground. She comes back to break the national record and is among the last six competing. pic.twitter.com/NMoeTZqPGw — Nick Zaccardi (@nzaccardi) September 29, 2019

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