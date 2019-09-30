شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول تعليق للملك سلمان على حادثة مقتل حارسه الشخصي عبدالعزيز الفغم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اول تعليق للملك سلمان على حادثة مقتل حارسه الشخصي عبدالعزيز الفغم

أثنى خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم، وتفانيه في خدمة وطنه.

جاء ذلك اثناء استقباله أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم.

Advertisements

من جهته، عبر والد وإخوة وابنا الفقيد، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.

كما استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أسرة وذوي الفقيد، مقدماً لهم خالص العزاء والمواساة.

وأكد ولي العهد أن وفاة الفقيد مؤلمة للجميع، منوهاً بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

وأعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد.