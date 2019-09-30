الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : أول رسالة سعودية حاسمة وقوية الى الإمارات بعد فضح الحكومة الشرعية لجرائمها في اليمن ..شاهد ماجاء فيها؟؟

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : أول رسالة سعودية حاسمة وقوية الى الإمارات بعد فضح الحكومة الشرعية لجرائمها في اليمن ..شاهد ماجاء فيها؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الدبلوماسي السعودي السابق والمحلل السياسي سلطان الطيار، تعليق وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على كلمة وزير الخارجية اليمني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وربط ذلك بالسعودية.

وقال الطيار في تغريدة على حسابه بتويتر، رصده المشهد اليمني، إن إقحام السعودية بلا مناسبة يعد عبء على المملكة، فيما كلام الوزير اليمني واضحاً: “قرقاش يقحم اسم السعودية هنا بلا مناسبة إلا لإضافة عبء على المملكة بوضعها في مواجهة الحكومة اليمنية فوزير خارجية اليمن حدد مشكلة بلاده مع الامارات فقط “.

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وأضاف الطيار، في دعمكم للتمرد الإنفصالي يقوض جهود المملكة في اليمن، “ردكم عليه لا يتطلب الحديث عن جهود المملكة التي يقوضها اصلا دعم التمرد الانفصالي على الشرعية وليس دفاع وزيرها عنها”.

وكان قرقاش، قال في تغريدة له، إنه سكوته في الرد على ما أسماه الجحود اليمني بعد اتهام وزير الخارجية اليمني للإمارات بدعم التمرد في اليمن، وذلك في كلمة اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي في إطار تقديرهم للجهود السعودية في توحيد الصف اليمني.