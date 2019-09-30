شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد اول فيديو وصور مسربه للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ..وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد اول فيديو وصور مسربه للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ..وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت !

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، صورًا من داخل المنزل الذي قتل فيه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهرت الصور، المنزل الذي كان يوجد به عبدالعزيز الفغم قبل أن تتم تصفيته، حيث شوهدت بعض الدماء على

------------------------------------

شاهد ايضا :

• عـــــاجـــــل : شاهد اول فيديو وصور مسربه للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ..وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت !

• عـــــاجـــــل : شاهد بالفيديو المفاجأة التي هزت الحرم المكي مساء يوم امس قبل دقائق من الصلاة على جثمان عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

Advertisements

• عـــــاجـــــل : هذة الدولة تقف وراء مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان وليس صديقه .. مفاجأة جديدة تربك السعوديين

• عاجـــل : شاهد ماذا حدث للمنزل الذي قتل فيه حارس الملك سلمان بمدينة جدة .. صورة مباشرة الان واخر التفاصيل الطارئة

-------------------------------------

وبث ناشط سعودي يدعى خالد بن عبد العزيز، مقطع فيديو عبر ”تويتر“، أظهر منزل فيصل السبتي من الخارج، الذي تم فيه الغدر بحارس الملك الراحل، وكتب يقول ”قبل قليل كنت أتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

​​​​​​وقال ناشطون في تعليقهم على الصور والفيديو المتداول لمنزل السبتي انه يرجح ان الجاني اطلق الرصاص الاولى على الفغم وهو مرورة بالطارود الذي تظهر فيه الدماء .

وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.