شكرا لقرائتكم خبر عن خرج بثمانية مطالب للجهات الرسمية .. المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى يعقد لقاء مع لجنة المعلمين... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى، اليوم الاثنين، لقاء مع اللجنة العامة للمعلمين المتعاقدين والمتعاقدات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة، للاطلاع على أوضاعهم ومطالبهم الحقوقية.



وجاء اللقاء الذي عقد بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، تحت شعار "من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين المتعاقدين واستمرار العملية التعليمية بمحافظة المهرة.

قد يهمك ايضاً:

عاجل : نجل الشهيد خاشقجي يفاجئ خطيبة والده قبل قليل بتصريحات نارية ردا على تصريحات بن سلمان الأخيرة



’’جميع ما ذكر من تفاصيل غير صحيح’’.. ابن شقيق عبدالعزيز الفغم يقلب الطاولة ويحرج الديوان بتغريدة مفاجئة

وأخيرًا : عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’



بعد إعلان الحوثيين عن عملية نجران .. شاهد ماذا قال محمد بن سلمان وأثار ارتياب الأمريكان ؟



فلكي لبناني شهير يتنبأ قبل تسعة أشهر بمصير ”الفغم”.. شاهد ما قاله عنه مطلع العام الجاري 2019 (فيديو)



عاجل : الملك سلمان يصدر أوامر سريعة بعد الحادثة التي هزت السعودية أمس الأحد (صورة)



Advertisements

شاهد ثلاث صور لقاتل عبدالعزيز الفغم .. هكذا ظهر والشر في عيونه وملامح وجهه !



مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل وينسف كل الروايات الرسمية بشأن مقتل الفغم ...وينشر صور تؤكد مقتله داخل القصر الملكي ”شاهد”



لمفعول أكبر قوة للمتزوجين .. 5 فوائد سحرية ومذهلة لهذه العشبة المنتشرة بكثرة ”ترجع الشايب شباب”





وخرج اللقاء بعد مناقشات مطولة بين إدارة المرصد الحقوقي ولجنة المعلمين المتعاقدين والمتعاقدات، بضرورة الاستجابة لثمانية مطالب.



وتضمنت المطالب "صرف رواتب المتعاقدين للأشهر الماضية التي وعد بها المحافظ، والالتزام من قبل مكتب التربية والتعليم بدفع رواتب المتعاقدين بشكل شهري ، ولمدة عام كامل.

ودعا اللقاء إلى مساواة المتعاقدين بالموظفين من حيث الحقوق حسب قانون العمل من الإجازات العرضية والمرضية.

وناشد اللقاء في مخرجاته، الجهات المعنية بتحويل مرتبات المتعاقدين التربويين الى حساب جاري لغرض سرعة تسليم رواتبهم، وإعادة النظر في المرتبات الشهرية نظراً لغلا المعيشة وإعطائهم بدل التنقلات والحوافز.



كما طالب اللقاء بالجلوس مع الجهات ذات العلاقة والمختصة بهذا الشأن للنظر في قضية المتعاقدين التربويين وحل هذه الإشكالية والخروج بحلول جذرية، مع تعديل العقد المبرم بين مكتب التربية والتعليم والمتعاقدين بحيث يكون مراعياً للحقوق والحالات الإنسانية.



وأكد اللقاء على الحق القانوني في الإضراب عن العمل في حال عدم الاستجابة للمطالب الحقوقية .

وأقر المجتمعون تشكيل لجنة مكونة من خمسة أشخاص للمطالبة أمام الجهات المعنية، كما اتفقا المجتمعون إبراز قضية المتعاقدين التربويين إعلامياً.



وقدمت لجنة المعلمين المتعاقدين والمتعاقدات الشكر الجزيل للمرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى م/المهرة على مبادرته وموقفه المساند لقضيتهم الحقوقية .