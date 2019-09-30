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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب ايطالي يكشف كارثة صحية مرعبة تدمر الجسم والصحة اذا لم تغتسل مباشرة بعد اتمام العملية الجنسية

نصح الطبيب الايطالي فيلوشي كابريانو جميع من يعاشرون زوجاتهم او يمارسون الجنس بضرورة الاغتسال مباشرة بعد الانتهاء من العملية الجنسية .

لافتا الى ان عدم الاستحمام مباشرة بعد اتمام العملية الجنسية من شأنه اصابة الجسد بالبثور وتشويه الوجه بحب الشباب وتنامي الرائحة الكريهة التي تنبعث من الجسم بسبب العرق والجهد المبذول اثناء ممارسة العملية الجنسية وهو ما يسبب النفور من قبل الزوجة .

وأشار إلى أن هناك العديد من الحالات التي عليك أن تتجنب فيها الاستحمام التي منها عندما يكون الهواء جافًا أو باردًا، فإذا كنت تعيش في مناخ جاف أو في مكان به شتاء قارس فلا ينصح بـ الاستحمام يوميًا.

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فإن التعرض للماء الساخن والكثير من الصابون؛ سوف يصيب بشرتك بالجفاف، وقد يتسبب في تهيج بشرتك.

كذلك الأمر إذا كانت بشرتك جفافة أو حساسة، يُنصح بأن يتجنب الرجال أصحاب البشرة الحساسة مثل أولئك الذين يعانون من الأكزيما وغيرها من الأمراض الأخرى الاستحمام بصورة يومية.