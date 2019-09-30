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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..قوات الانتقالي تتلقى قبل قليل ضربة قاصمة للظهر وعيدروس الزبيدي يجن جنونه ويصدر توجيهات عاجلة وصارمة ارعبت كل القيادات العسكرية



كشفت مصادر عسكرية عن انشقاق المئات من جنود وضباط قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الإمارات.

وقالت مصادر أن ”نحو 300 جندي وضابط من أبناء الصبيحة انشقوا اليوم عن قوات اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي الذي يقوده العميد صالح السيد اليافعي مدير أمن لحج“.

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ورجحت أن يكون ذلك الانشقاق الجماعي بسبب ”المعاملة السيئة التي يتعرضون لها، واتهامهم برفض القتال ضد قوات الشرعية مؤخرا“.



وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على معسكر اللواء الخامس أواخر أغسطس الماضي قبل استعادته من قبل المليشيات المدعومة من الامارات.

وذكر مصدر عسكري ان عيدروس الزبيدي جن جنونه لهذا الانشقاق الذي قد يشجع الاخرين على الانضمام لقوات الشرعية .

لافتا الى ان وجه كافة القيادات العسكرية بمحاكمة اي جندي ينشق واعدامه اذا تطلب الامر حتى يكون عبرة لغيره

واضاف ستسيل الدماء للركب اذا لم نتكاتف ونقضي على كل خائن .

