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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو ..السفير احمد صالح يخرج عن صمته ويصعق الرئيس هادي ويوجه له اتهام خطير ويطلق هذا التهديد لأول مرة منذ انطلاق الحرب ( صورة ارعبت هادي )



اتهم السفير احمد علي عبد الله صالح الرئيس هادي بالاهمال وعدم محاسببة الوزراء العسكرييين والمدنيين على اخطائهم القاتلة .

ونقل موقع الهاؤ اللبناني عن احمد صالح قوله " عندما يغيب العقاب تنفلت الامور فليس معقولا ان يتم اسر 3 الوية بالكامل دون ان تتخذ اقسى العقوبات ضد المسؤليين عن الجيش .

واضاف " كرسي الرئاسة يحتاج لرجل قوي وحازم ولا يترك الامور تنفلت من بين يديه .

وكانت الانتقادات الشديدة قد انهالت من كل مكان على الشرعية في اعقاب الاعلان من قبل الحوثي بانه اسر 3 الوية كاملة . حيث طالب الاعلامي الجنوبي عادل اليافعي من وزير الدفاع اللواء محمد المقدشي بتقديم واستقالته وفتح تحقيق من الرئاسة حول حادثة كتاف.

ونشر اليافعي صورة لاسرى من لواء الفتح بعد اسرهم من قبل عناصر الحوثي في محور كتاف بمحافظة صعدة . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ونشر الحوثيون صورا للاسرى والاليات العسكرية وقالوا بأنهم اسروا لواء كامل تعداده 4الف جندي وسط صمت من قبل وزارة الدفاع الشرعية والتحالف العربي . ونشر اليافعي الصورة وكتب:هذه الصورة كفيلة ان يقدم وزير الدفاع استقالته وكل نوابه ويفتح الرئيس هادي تحقيق شامل لمعرفة هذه المهزلة والبيع والشراء التي نحذر منه منذ 5 سنوات دون فائدة !مضيفا:في الدول المحترمة يفعل ذلك.

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