لملس يؤكد خلال لقاءه الطالب حسين حلبوب على اهتمام الإنتقالي بالمتفوقين

الإثنين 30 سبتمبر 2019

لملس أثناء اللقاء

كتب الخليج 365

أكد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، إهتمام المجلس بالمتفوقين من أبناء الجنوب .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الإثنين، في مكتبه بالأمانة العامة، الطالب المتفوق حسين عبدالرقيب حلبوب، الحائز على المركز الأول في امتحان المفاضلة الذي أجرته وزارة التربية والتعليم لاختيار أذكى طالب في مادة الرياضيات من بين كافة الطلاب في عموم البلاد.

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وأعبر لملس عن فخره واعتزازه بالتفوق والنجاح الذي أحرزه على المستوى التعليمي .. مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي، لن يدخر أي جهد في إيلاء المتفوقين والمبرزين من جيل المستقبل، كل الرعاية والدعم والاهتمام .

وقال أن المجلس الانتقالي يراهن على الجيل الشاب الذي يتحلى بالعلم والمعرفة في بناء وتنمية والنهوض بالوطن في المستقبل.

من ناحيته عبّر الطالب حسين حلبوب عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وسروره بالاهتمام الذي لمسه من الأمين العام من خلال تأكيده على دعم ورعاية المتفوقين.

وكشف الطالب حلبوب أنه يستعد حالياً للمشاركة في مسابقة أولمبياد الرياضيات التي ستقام في سلطنة عُمان مطلع شهر أكتوبر، ضمن استراتيجية مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتطلعه إلى احراز مركز متقدم يشرفه ويشرف الوطن.

حضر اللقاء مؤمن السقاف، رئيس دائرة الشباب والطلاب في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.