إعادة تأهيل مشروع مياه نوبة قصيص بالمخا بدعم من المجلس النرويجي

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

أعاد المجلس النرويجي للاجئين، تأهيل مشروع مياه نوبة قصيص التابعة لقرية الشاذلية الواقعة، شمال شرق المخا غرب محافظة تعز .



ويتضمن المشروع تركيب شبكة ضخ المياه تمتد بطول 2985 متراً، فضلاً عن حافظات خاصة بأنابيب البئر الإرتوازية لحمايتها من التآكل، إضافة إلى منظومة للطاقة الشمسية.

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وقال عاقل قرية الشاذلية، سليم مراد، أن استجابة المجلس في إعادة تأهيل مشروع المياه، جاءت بعد مناشدة بعثها الأهالي عبر نيوزيمن، لمساعدتهم في الحصول على مياه الشرب المنقطعة عنهم منذ ثلاثة أشهر.

وبحسب موقع نيوز يمن فقد قدم المجلس النرويجي للاجئين، مساعدات مالية، لتحسين الوضع المعيشي للأسر الأشد فقراً بالمنطقة.

وحصلت 62 أسرة، على مساعدات مالية تقدر بنحو 250 ألف ريال، لكل أسرة من أجل مساعدتها على الخروج من وضعها المعيشي الصعب.

وتعد تلك المساعدات، ضمن برنامج تحسين سبل العيش الكريم للأسر الأشد احتياجاً بالمناطق الريفية للمخا.