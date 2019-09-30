أمانة الإنتقالي تقف أمام تعمد الحكومة تعطيل الخدمات في عدن والجنوب

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب عدن - الخليج 365

وقفت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها الدوري، اليوم الإثنين، أمام مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الجنوبية، بما فيها الملف الخدمي وتعمد تعطيل الخدمات في العاصمة عدن خاصة والجنوب عامة من قبل الحكومة الشرعية .



وناقش الإجتماع الذي عقد برئاسة الأمين العام للمجلس، برئاسة أحمد حامد لملس، تقارير الإنجاز الأسبوعية لكل دائرة، وكذا خطط الأنشطة للأسبوع القادم، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

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واستعرض الاجتماع خطة عمل الأمانة العامة للفصل الرابع من عام 2019، حيث تم مناقشتها و إقرارها.

كما استمع الاجتماع إلى التقرير المُقدم من الدائرة السياسية حول تطورات المشهد السياسي على الساحة المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى تقرير مقدم من الدائرة الإقتصادية عن نشاط الدائرة خلال الفصل الثالث من العام 2019.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة باقي المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وأهمها الترتيبات المتعلقة بفعالية 14 أكتوبر "عيد الثورة"، واتخاذ اللازم بشأنها.