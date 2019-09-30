تدشين مشروع الطورائ التوليدية في مركز الكويت بعدن

الإثنين 30 سبتمبر 2019

جانب من مشروع الطوارئ التوليدية

كتب عدن - الخليج 365

جرى اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، تدشين وإفتتاح مشروع الطوارئ التوليدية بمركز الكويت الصحي النموذجي، الذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتمويل ودعم من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت .

Advertisements

ويضم المشروع الذي يأتي إفتتاحه ضمن الجهود الرامية لتحسين الرعاية الصحية والصحة الإنجابية لدى النساء في حالات الطوارئ في إطار حملة "الكويت إلى جانبكم"، يضم أقسام المعاينة ، الولادة، مابعد الولادة ، عيادة أمراض النساء والتوليد ، الصحة الإنجابية، المشورة .

وتعمل هذه الأقسام ٢٤ ساعة متواصلة وطيلة أيام الأسبوع وبطاقة استيعابية تزيد على 150 حالة ولادة شهرياً .

ويساهم هذا المشروع في توفير الرعاية التوليدية الطارئة المنقذة للأرواح ومنع المضاعفات قبل وبعد الولادة وخلالها .

يُذكر أنّ مركز الكويت الصحي النموذجي بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن يخدم أكثر من 15 ألف نسمة ، تم إعادة تأهيله وتجهيزه بدعم من دولة الكويت وبالتعاون مع مكتب الصحة والسكان والسلطة المحلية بالعاصمة عدن .