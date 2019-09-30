- 1/2
- 2/2
الإثنين 30 سبتمبر 2019
جانب من مشروع الطوارئ التوليدية
كتب
عدن - الخليج 365
جرى اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، تدشين وإفتتاح مشروع الطوارئ التوليدية بمركز الكويت الصحي النموذجي، الذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتمويل ودعم من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت .
ويضم المشروع الذي يأتي إفتتاحه ضمن الجهود الرامية لتحسين الرعاية الصحية والصحة الإنجابية لدى النساء في حالات الطوارئ في إطار حملة "الكويت إلى جانبكم"، يضم أقسام المعاينة ، الولادة، مابعد الولادة ، عيادة أمراض النساء والتوليد ، الصحة الإنجابية، المشورة .
وتعمل هذه الأقسام ٢٤ ساعة متواصلة وطيلة أيام الأسبوع وبطاقة استيعابية تزيد على 150 حالة ولادة شهرياً .
ويساهم هذا المشروع في توفير الرعاية التوليدية الطارئة المنقذة للأرواح ومنع المضاعفات قبل وبعد الولادة وخلالها .
يُذكر أنّ مركز الكويت الصحي النموذجي بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن يخدم أكثر من 15 ألف نسمة ، تم إعادة تأهيله وتجهيزه بدعم من دولة الكويت وبالتعاون مع مكتب الصحة والسكان والسلطة المحلية بالعاصمة عدن .
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مشروع الطورائ التوليدية في مركز الكويت بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.