اليمن يشدد على البنك الدولي ضرورة الإنتقال من الإغاثة إلى التنمية والإعمار

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - وكالات

شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نجيب العوج، على البنك الدولي أهمية الانتقال من مشاريع الاغاثة الطارئة والإنسانية الى مشاريع التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يساعد على وضع اسس للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار في المرحلة المقبلة.



جاء ذلك في الإجتماع الموسع الذي عقده اليوم الإثنين، في العاصمة الاردنية عمّان، اجتماعاً موسعاً، بالمديرة الاقليمية لمجموعة البنك الدولي ماريانا ويس، والمدير القطري للبنك الدولي في اليمن رجاء قطان ورؤساء فرق المشاريع المختلفة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن الإجتماع ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، والقائمين بأعمال وزيرا الاشغال العامة والطرق والمياه والبيئة ووكلاء الوزارات القطاعية والخدمية، وناقش مراجعة محفظة مشاريع البنك للعام ٢٠١٩م، والتقدم الذي أحرزته المشروعات القائمة في اليمن.

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واشاد وزير التخطيط بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه الشراكة مع البنك الدولي ودعمه لليمن خلال هذه الظروف الاستثنائية بحقيبة مشاريع طارئة تحتوي على خمسة مشاريع كبيرة بتمويل 1.76 مليار دولار في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية ودعم صغار المزارعين والخدمات الحضرية المتكاملة والطاقة البديلة والتي ينفذ العديد منها حاليا كمشروع صيانة الطرق وإنارتها بالطاقة الشمسية والتي ينفذه حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع( unops) في العاصمة المؤقتة عدن.

كما تطرق الاجتماع، الى اهمية الاهتمام بقضية النازحين والتي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع اليمني بسبب ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وضرورة توفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة للأسر النازحة والاهتمام بالتأهيل والتدريب لهم..مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع راس المال اليمني للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

واشار وزير التخطيط الى اهمية هذا الاجتماع والذي يسبق الإجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر القادم باعتباره يعد فرصة لتبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع القائمة والتقدم المحرز فيها بالإضافة إلى تحديد الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للتغلب على العقبات أمام تنفيذ هذه المشاريع في ظل الوضع الاستثنائي الذي يتدخل فيه البنك في اليمن.

وتم الإتفاق على عقد اجتماع في نوفمبر القادم يشمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي وبقية شركاء التنمية من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.