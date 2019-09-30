انطلاق أعمال مؤسسة اليمن للإبداع في مأرب

الإثنين 30 سبتمبر 2019

انطلاق أعمال مؤسسة اليمن للإبداع

كتب مأرب - الخليج 365

دشنت مؤسسة اليمن للإبداع، اليوم الاثنين بمدينة مارب، انطلاق اعمالها في حفل توقيع كتاب "شعراء حول اليمن" للشاعر عامر السعيدي.



وفي حفل التوقيع أشاد مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة مارب علي بقلان بالمؤسسة والاصدار الأول لها والذي يمثل بداية هامة لتوثيق كل ما يعني بثورة سبتمبر، متمنيا التوفيق والنجاح لقيادة المؤسسة في أعمالهم.

من جهته تحدث الدكتور خالد العمودي، عضو هيئة تدريس جامعة اقليم سبأ بمارب، حول أهمية الشعر ودور الشعراء في توثيق أدبيات الثورة وخاصة ثورة الـ26 من سبتمبر.

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وأضاف أن الشعر له سلطة على النفوس لما له من تأثير وخاصة في مثل هذه القضايا الوطنية، منوها إلى أن المشروع الإمامي يعمل جاهدا من سنوات إلى مسح ذاكرة الشعب اليمني وما يتعلق بثورته 26 سبتمبر المجيدة التي اقتلعت المشروع الإمامي البغيض.

وكان رئيس مؤسسة اليمن للإبداع، الشاعر عامر السعيدي قد استعرض في كلمة له حول فكرة عمل الكتاب وما له من أهمية في توثيق أبرز الشعر الحديث حول ثورة 26 سبتمبر، وأن المؤسسة ستعمل لخدمة ثورة 26 سبتمبر وتوثيقها وفضح جرائم الأئمة بحق اليمنيين.

وتحدث السعيدي عن مشروع قادم يجمع كل ما كتبه شعراء اليمن منذ بزوغ الجمهورية في ستينيات القرن الماضي إلى آخر قصيدة لشاب مغمور في قرية نائية، موضحا أن تفرد هذا العمل يأتي بكونه الأول من نوعه خلال الستين عام من عمر اليمن الجمهوري.

وعبر عن أمله أن تقوم المؤسسة بخدمة الشعراء وتقديم الشعر اليمني عربيا وعالميا ليقف في الصدارة حيث يجب أن يكون.

وكان الشاعر فؤاد متاش قد ألقى قصيدة تغنى فيها حول ثورة 26سبتمبر المجيدة، وعظمتها في نفوس اليمنين