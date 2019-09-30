شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من إعلانها تفاصيل عن مقتل والدها...الكشف عن مفاجاة من العيار الثقيل بخصوص ابنة الفغم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد موقعَي التواصل الاجتماعي«تويتر» و«واتساب» وبشكل واسع ؛ مقطع فيديو لقصيدة قيل أنها لابنة اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله-، ترثيه فيها، وتقدم أحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، وقبيلة مطير.
وتقول في القصيدة:
قفلوا بعد الفغم كل المحاضر
آه يا غبني عليه ويا وجودي
عظم الله أجر حمران النواظر
والملك سلمان والشعب السعودي
واختتمت المقطع بقولها: “رحم الله والدي عبدالعزيز الفغم” ، ولم يشك الجميع في أن القصيدة لابنة الفقيد ” الفغم ” ، ونسب القصيدة والمقطع الصوتي لابنته .
إلا أنه فيما بعد تواصل مع ” صدى ” الشاعر المهندس سلمان بن زاهر الشهري ذاكراً : أن الأبيات هو من قالها .
وأردف أنه في وقت لاحق وبعد تداول مقطع الرثاء الصوتي ؛ ونسبه والقصيدة لابنة الشهيد ” الفغم” تواصلت به صاحبة المقطع عبر “تويتر ” وكتبت له ” بعد التحية والتقدير ماتم تداوله غير صحيح من كوني ابنة اللواء الفغم ومن أثر فاجعة خبر وفاته قمت برثاء الفقيد بصوتي لأحد القصائد المتداولة ” .
وقد ذكر ” الشهري ” أنه فور تلقيه الخبر الجلل ، قال الأبيات السابقة ، معبرة عن شعوره والذي يمثل شعور كافة الشعب السعودي .
وختم حديثه بالدعاء للفقيد أن يتغمده الله برحمته ، كما رفع عبر ” صدى ” أحر التعازي وأصدق المواساة ، لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده ، وإلى أسرة الشهيد والشعب السعودي .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد ساعات من إعلانها تفاصيل عن مقتل والدها...الكشف عن مفاجاة من العيار الثقيل بخصوص ابنة الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.