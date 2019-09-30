شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة متحللة في ضواحي البريقة بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العثور على جثة متحللة في ضواحي البريقة بالعاصمة عدن 2019/09/30 الساعة 08:33 مساءً عثر مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، على جثة متحللة تم رميها بمنطقة صلاح الدين في ضواحي مديرية البريقة، غربي العاصمة .



وبحسب شهود عيان، فإن الجثة تعود لشخص تمت تصفيته قبل عدة أسابيع فالجثة متحللة ولم تعد هنالك أي ملامح.



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