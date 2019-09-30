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الجمعية الوطنية بالإنتقالي تؤكد على ضرورة دعم فريق الحوار في جدة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

الجمعية الوطنية بالإنتقالي تؤكد على ضرورة دعم فريق الحوار في جدة

كتب

عدن - الخليج 365

أكدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، على ضرورة دعم فريق الحوار في جدة واستكمال الحوار مع القوى السياسية وإعادة ترتيب الهيئات القيادية لتواكب المهام الملحة .

 

جاء ذلك في ختام أعمال دوررتها لشهر سبتمبر والتي عقدت في مقر الجمعية بالعاصمة عدن .

 

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واستمع الاجتماع في جلسة اليوم، التي ترأسها اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية، بحضور نائبه الدكتور أنيس لقمان، ورؤساء اللجان ونوابهم، إلى تقرير خاص عن أحداث أغسطس 2019م التي شهدتها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

 

وخلال الاجتماع أثنى رئيس الجمعية الوطنية على الأفكار التي طرحت بخصوص العمل الجماعي، مشددا على أهمية بذل الجهود في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء الجمعية، لأن الوقت الراهن يتطلب بذل المزيد من الجهد والاحساس بالمسؤولية لتفادي أي قصور قد تحدث في المرحلة القادمة، مؤكدا أنه بالإرادة يستطيع الجميع تخطي الصعاب.

 

وحددت اللجنة التي تم تشكيلها مهام عملية وملموسة لكل لجنة وفق الظرف الراهن لتفادي كل الثغرات والنواقص، والارتقاء بالعمل نحو الأفضل بحيث يتحمل كل رئيس لجنة ونائبه مسؤولياتهم في هذا الظرف التاريخي والهام والاستفادة من تجربة الأحداث الأخيرة.

 

كما اشارت إلى جملة من القضايا العسكرية والأمنية والإعلامية وكذا الخدمية التي يستدعي الوقوف أمامها بجدية واتخاذ الإجراءات لسد الاختلالات التي اعترتها.

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