تواصل تنفيذ 60 مشروعا تنمويا بوادي حضرموت بكلفة 24 مليون دولار

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 - سيئون

يجري العمل حاليا تنفيذ 60 مشروعا تنمويا في مديريات وادي حضرموت والصحراء في مجالات مختلفة بكلفة اجمالية تبلغ 24 مليون و839 ألف و77 دولار ممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط باشراف و متابعة حثيثة من قبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري .

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وتتوزع المشاريع في مجالات الصحة بعدد ( 15 ) مشروعا والتربية والتعليم بعدد ( 13 ) مشروعا والكهرباء بمشروع واحد والتعليم العالي بعدد ( 5 ) مشاريع والتعليم الفني بمشروعين والأشغال العامة والطرق بعدد ( 5 ) مشاريع والزراعة بمشروع واحد والمالية بمشروع واحد والمياه ومياه الريف بعدد ( 11 ) مشروعا والثقافة بمشروع واحد والشباب والرياضة بمشروع والادارة المحلية بمشروعين في جميع مديريات وادي حضرموت والصحراء .

وأوضح وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء رئيس لجنة التنمية والمشاريع عصام حبريش الكثيري بأن المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا تم اعتمادها من خلال قائمة المصفوفة المرفوعة من مديري عموم المديريات والمكاتب الوزارية المختصة باعتبارها مشاريع ذات أولوية وضرورية ، و تم انزالها جميعا في مناقصات عامه وشفافه تقدم لها العديد من شركات المقاولات المحلية ، لافتا بأنه تم توزيع نسبة المشاريع بطريقة مرنه ومتساوية بين كافة المديريات ، وفق آلية العمل المتفق عليها بهذا الخصوص .

و قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري شكره و تقديره لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الذي وجه بتخصيص نسبة ٢٠% من مبيعات النفط لحضرموت و كذا دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك و محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني على اهتمامهم ودعمهم المتواصل لمشاريع التنمية بوادي حضرموت داعيا الى اهمية حصول مديريات وادي حضرموت على نصيبها العادل من نسبة المحافظة من مبيعات النفط

و اضاف الكثيري الى انه وفي الايام القادم سيتم الاعلان عن مجموعة اخرى من المناقصات لعدد من المشاريع خصوصا في قطاع الكهرباء و التعليم الجامعي و الصحة موكدا ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تبذل قصارى جهدها من اجل تحقيق اكبر استفادة ممكنه مما تتحصل عليه من نسبة المحافظة من مبيعات النفط.