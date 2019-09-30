مقتل طالب جامعي وإصابة آخر برصاص مليشيا الحوثي وسط مدينة إب

الإثنين 30 سبتمبر 2019

مليشيا الحوثي الإنقلابية

كتب إب - الخليج 365

قتل طالب جامعي وأصيب آخر برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن الشاب "طه التويتي" طالب كلية هندسة سنة ثالثة ، قتل برصاص عناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية في شارع بغداد وسط مدينة إب.

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وأضافت المصادر إن عنصرين من مليشيا الحوثي قدما على متن دراجة نارية واستوقفا الشاب التويتي بهدف تفتيش ونهب جواله بالقرب من منزلهم الكائن بحي بغداد بمدينة إب، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل التويتي لتتطور الخلافات حد إقدام مليشيا الحوثي على إطلاق النار على التويتي وتركه على الأرض مضرجا بدمائه.

وعقب سماع أحد أقارب التويتي اطلاق النار وخروجه من منزله بهدف معرفة ما يجري بالقرب من منزلهم وشكوك بشيء ما تعرض له نجل عمه "طه التويتي" عقب سماع إطلاق النار، ومحاولته إنقاذه عقب تعرضه لإطلاق نار من مليشيا الحوثي وتركه ينزف الدماء في الأرض.

ومنعت المليشيا ابن عم التويتي من إسعافه وإنقاذه وأطلقت عليه الرصاص ليسقط هو الأخر مصابا إصابة بالغة في ظل انتهاكات وجرائم يومية ترتكبها المليشيا بحق أبناء إب من مختلف مديريات المحافظة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.