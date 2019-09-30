شهادة شكر وعرفان من أبناء سقطرى لمديرة الخطوط اليمنية بسيئون

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
جانب من التكريم
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حضرموت - الخليج 365
انطلاقاً من باب الوفاء بالوفاء كرم ابناء محافظة ارخبيل سقطرى العالقين بمدينة سيؤن بالنيابه عنهم الشيخ سالم سليمان شركض شهادة شكر وعرفان ووفاء لكفاح عبدالله احمد مديرة الخطوط الجوية اليمنية بمدينة سيئون محافظة حضرموت الوادي والصحراء نظير الجهود التي بذلتها تجاه مواطني محافظة ارخبيل سقطرى العالقين بمدينة سيئون باضافة رحلة لنقلهم الى محافظته.
وفي عملية التكريم اشاد رجل الخير والاحسان الشيخ سالم بن سليمان شركض بالعمل الانساني من قبل كفاح عبدالله احمد عمر مديرة الخطوط الجويه اليمنيه بسيؤن المتمثل في اضافة رحلة للعالقين في مدينة سيؤن الذين تقطعت بهم السبل متوجهاً بخالص الشكر والتقدير لهذه الانسانه النبيله لما قامت به من عمل تجاه ابناء سقطرى متمنياً ان يكون ذلك العمل الانساني النبيل في ميزان حسناتها.
من جانبها، عبرت كفاح عبدالله احمد مديرة الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيؤن حضرموت عن سعادتها وارتياحها لمساعدة ابناء محافظة ارخبيل سقطرى العالقين في مدينة سيؤن باضافة لهم هذه الرحله يوم الاربعاء والذي ستسهم في تخفيف معاناتهم بسفرهم الى سقطرى.
مؤكده الى انها لم تاتي الى مدينة سيؤن الا باختيارها من قبل رئيس مجلس ادارة الخطوط الجويه اليمنية الكابتن احمد مسعود العلواني حفظه الله ورعاه واختياري لخدمة كافة الناس الذي يرتبط عملهم بالخطوط الجوية منطقة سيؤن وتسهم في تخفيف معاناتهم ان وجدت وستعمل بكل تفاني واخلاص في الاسهام في رفع مستوى الخدمات في الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيؤن الى الافضل متمنية من الجميع الى المسانده في ذلك الجانب شاكرة الشيخ سالم ومواطني محافظة سقطرى العالقين على هذه التكريم وان دل على شي فانما يدل على الوفاء منهم واسهام في رفع المعنويات لدي متمنية لهم يوم الاربعاء رحلة سعيده.
من جانبهم، عبر عدد من المواطنين العالقين بمدينة سيؤن عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم وساند في تخفيف المعاناة وفي المقدمة الاستاذة كفاح عبدالله مديرة الخطوط الجويه اليمنية منطقة سيؤن على تعاونها في اضافة رحله لمحافظة سقطرى والشيخ سالم بن سليمان داعين الله ان يكون ذلك العمل في ميزان حسناتهم. حضر التكريم العقيد علي سالمين قائد النقطة البحرية ارخبيل سقطرى والشخصية الاجتماعية الشيخ طالب باجري وعدد من موظفي الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيؤن وعدد من ابناء ارخبيل سقطرى العالقين بمدينة سيئون.
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