مدير عام تريم يزور مشروع مياه قسم الخيري بوادي حضرموت

الإثنين 30 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365 - تريم أجرى صباح اليوم الاثنين المستشار القانوني خالد عوض هويدي مدير عام مديرية تريم، زيارة ميدانية الى مشروع مياه قسم الخيري برفقة مديرة صندوق دعم الشباب سولاف عبود الحنشي .

Advertisements واطلع المدير العام بمعية مديرة صندوق دعم الشباب على وضع المشروع وشاهد الاقصاب التالفه المستخرجه من الشبكه القديمه المهترئه والتي اثرت علي ضخ المياه للمواطنين وصحتهم. كما سلمت لجنه المشروع المدير العام ومرافقيه دراسه خاصه بالشبكه الرئيسية والداخليه المقترحه لطرحهاعلي الجهات المانحه لامكانية التمويل لهذا المشروع الحيوي الهام كون الشبكه لازالت بالاقصاب الحديد الذي يقارب عمره اربعين سنه. حضر اللقاء علي عمير سالم عضوالمجلس المحلي ورمضان عوض كرامه بن عبد نائب رئيس المشروع وعدد من اعضاء اللجنه.

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