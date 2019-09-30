"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء 

الإثنين 30 سبتمبر 2019 الرحلات الجوية اليمنية كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد الثلاثاء الموافق 01 اكتوبر 2019م كالتالي: رقم الرحله :601. خط الرحله : القاهره- عدن.

الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا . رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء. Advertisements رقم الرحله :606. خط الرحله : سقطرى- سيئون. الاقلاع : 1115 ظهرا. الوصول: 1230 ظهرا. رقم الرحله :604. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول: 1645 مساء .

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