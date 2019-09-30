بن حبريش يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية الشيخ سالم سعيد باصرة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي

كتب الخليج 365 - المكـلا

تقدم وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ "عمرو علي بن حبريش العليي" بواجب العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ "سالم سعيد باصرة" الذي وافته المنية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وجاء في التعزية :

بسم الله الرحمن الرحيم

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قال تعالى:

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ "سالم سعيد باصرة" الذي وافته المنية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وللفقيد رحمه الله اسهامات متعددة , في مجالات التجارة الاستثمار في حضرموت وخدمة أهله ومجتمعه, إذ كان مديرًا لمستشفى السلامة سابقًا بالمكلا إلى جانب عطاؤه في أعمال البر والاحسان ومساعدة الفقراء ، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ..

وبهذا المصاب الجلل نشاطر أولاد الفقيد وأهله وأٌقربائه أحزانهم وأتقدم لهم ولكافة آل باصرة في الداخل والمهجر بأسمي شخصيًا ورئاستي حلف حضرموت , ومؤتمر حضرموت الجامع بخالص التعازي وصادق المواساة , داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه الفردوس الأعلى في الجنة وأن يعصم قلوب وأهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجام