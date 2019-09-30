ندوة علمية في الاجراءات التمريضية السليمة في التعامل مع الأدوية بالمكلا

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
جانب من الندوة
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الخليج 365 - المكـلا
أقامت إدارة التمريض بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة اليوم ندوة علمية حول الإجراءات التمريضية السليمة في التعامل مع الأدوية تحت شعار ( معا نحو تمريض أفضل ) بمشاركة أكثر من عشرين متدربا من الممرضين .
وفي مفتتح الورشة قال المدير الفني بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة سالم عمر باحسين إن هذه الندوة تأتي حسب توجيهات إدارة المستشفى ممثلة في الدكتورة أبها باعويضان وتهدف إلى إكساب الكوادر التمريضية معارف جديدة في جودة الرعاية التمريضية وكيفية التعامل مع الأدوية وفقا والاجراءات السليمة في التعامل مع الأدوية.
من جانبه قال الأخ علي حسن باريدي مدير دائرة التمريض بالمستشفى : إن المتدربين في الدورة سيتعرفون على أهم الطرق العلمية في التعامل مع الأدوية من حقن ومحاليل وريدية وطريق حلها وحفظها ومدى فاعليتها بعد الفتح ، إضافة إلى أساليب الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى وكيفية التعامل مع سوائل المريض .
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