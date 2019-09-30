بالصور.. مسؤولون بتعز يزورون جبل حبشي ويفتتحون عدداً من المشاريع التنموية

الإثنين 30 سبتمبر 2019

مسؤولون بتعز يزورون جبل حبشي

كتب تعز - الخليج 365

قام مسؤولون محليون في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بتنفيذ زيارة ميدانية إلى مديرية جبل حبشي وقاموا بافتتاح عدد من المشاريع.



وفي التفاصيل، قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، صباح اليوم الأثنين ، ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ، والعميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية، بزيارة تفقدية إلى عدداً من قرى وعزل مديرية جبل حبشي.

حيث كان في استقبالهم مدير عام مديرية جبل حبشي المحامي فارس المليكي ، والشيخ طه سعيد العاقل مستشار وزارة الإدارة المحلية ، والشيخ عوض الحبشي ووجهاء وأعيان المديرية.

وخلال الزيارة أفتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي المرحلة الأولى لمشروع رصف طريق قرية ضرجح بعزلة البريهة، وكذا المرحلة الثانية لمشروع رصف طريق قرية عناقب في ذات العزلة.

كما أفتتح المخلافي المراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع رصف الطريق العام لمديرية جبل حبشي والتي تربط بعدد من مديريات المحافظة منها مديريات الساحل.

وأشاد وكيل أول محافظة تعز بدور الأهالي وفاعلين الخير والمغتربين والسلطة المحلية بالمديرية في تنفيذ مشاريع الطرق التي ستسهم في التخفيف من معاناة الأهالي لمديرية جبل حبشي والمديريات المجاورة.

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واضاف المخلافي بأن مايميز مديرية جبل حبشي هو تكاتف ابنائها والوقوف صفاً واحداً في كافة الجوانب، منها الجانب التنموي واحداث التنمية في كافة عزلهم ، معبراً عنها بالروح التنموية التعاونية التي يتحلى بها أبناء المديرية.

كما أطلع وكيل أول محافظة تعز على الأوضاع المعيشية للمواطنين بعزلتي البريهة والمراتبة ، واحتياجات المديرية من مشاريع تنموية وخدمية في مختلف المجالات.

مؤكداً على اهتمام السلطة المحلية ومحافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان بمديرية جبل حبشي ، والوقوف الى جانبهم، لما من شأنه تحسين الأداء المعيشي والخدمي للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في كافة المجالات منها استكمال رصف الطريق العام للمديرية.

من جانبه أشار مدير عام المديرية المحامي فارس المليكي ، أن عموم قرى وعزل المديرية تشهد حراك تنموي بمجهودات ذاتية ومجتمعية من قبل الأهالي برغم ما تعانية بعض القرى والعزل في اطراف المديرية من إستهداف وقصف مدفعي من قبل المليشيات الحوثية على قراهم.

معبراً عن شكره لوكيل أول المحافظة والوفد المرافق له على زيارتهم التفقدية وإطلاعهم على الأوضاع المعيشية والاحتياجات الخدمية للمديرية ، داعياً على بذل مزيداً من الجهود وتلبية الاحتياجات والمشاريع التنموية للمديرية من قبل السلطة المحلية بالمحافظة.

وواصل وكيل أول محافظة تعز في إطار زيارته لمديرية جبل حبشي بتفقد مدرسة الخير الثانوية ومدرسة الذخائر بعزلة البريهة وأطلع على أوضاع الطلبة، متمنياً لهم عاماً دراسياً مثمراً بالعلم والمعرفة.

رافق وكيلي المحافظة خلال الزيارة ، عزوز السامعي مدير البحوث والتدريب بالمحافظة، والاستاذ عبدالباري البركاني نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، ومستشاري المحافظ سند راوح ومحمد الحريبي.