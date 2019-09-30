حريق هائل في إحدى العمائر السكنية في كريتر بعدن

الإثنين 30 سبتمبر 2019 حريق كتب عدن - الخليج 365 نشب حريق هائل ، مساء اليوم الإثنين ، في إحدى العمائر السكنية بمدينة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن حريقاً هائلاً شب مساء اليوم في شارع حسن علي بعمارة العليمي بكريتر أمام مسجد العسقلاني. وأكدت المصادر " إن الحريق الذي نشب قبل قليل يعود إلى ماس كهربائي. وأضافت المصادر" إن سيارات الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق.

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