حريق هائل في إحدى العمائر السكنية في كريتر بعدن

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
حريق
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عدن - الخليج 365
نشب حريق هائل ، مساء اليوم الإثنين ، في إحدى العمائر السكنية بمدينة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية إن حريقاً هائلاً شب مساء اليوم في شارع حسن علي بعمارة العليمي بكريتر أمام مسجد العسقلاني.
وأكدت المصادر " إن الحريق الذي نشب قبل قليل يعود إلى ماس كهربائي.
وأضافت المصادر" إن سيارات الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق.
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