الإثنين 30 سبتمبر 2019 مستلزمات عسكرية كتب الخليج 365 - المكلا ضبط فريق الدفاع المدني صباح اليوم الاثنين، بدلات وجزمات عسكرية في إحدى مطاعم أبناء المحافظات الشمالية بالمكلا .

Advertisements وقال شهود عيان إن رجال فريق الدفاع المدني قد عثروا بداخل مطعم على بدلات وجزمات عسكرية لقوات الأمن المركزي أثناء قيامهم بواجبهم في إطفاء الحريق بمطعم بحارة السلام بجانب البريد يعود ملكيتها لأحد أبناء الشمال . وأضافت المصادر، ان الأجهزة الامنية باشرت التحقيقات وتم تفتيش المحل بشكل كامل من قبل جهاز البحث الجنائي. وأشاد "مواطنون" بدور قوات الدفاع المدني ورجال الامن وتدخلهم الفوري حيال وصولهم البلاغ واخماد الحريق ، مطالبين الاجهزة الامنية بعمل تحقيق ومعرفة مصدر البدلات العسكرية والهدف من وجودها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعثر على مستلزمات عسكرية أثناء اخماد حريق بإحدى المطاعم بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.