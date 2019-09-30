نيران حوثية مكثفة على مواقع المشتركة في حيس بالحديدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 الحوثيين كتب الحديدة - الخليج 365 تتواصل عمليات التصعيد اليومية لمليشيات الحوثي الموالية لإيران في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن ، بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة.

Advertisements حيث قامت المليشيات بإطلاق النار بشكل مكثف على مواقع القوات المشتركة في الأطراف الشمالية لمديرية حيس بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالأسلحة القناصة وبالقذائف المدفعية. وأفادت مصادر ميدانية بقيام المليشيات بإستهداف المواقع بقذائف B10، وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة المتوسطة من عيار 12,7 وعيار 14.5 بشكل مكثف.

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