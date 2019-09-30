 الحوثيون يبيعون المساعدات الانسانية في الأسواق بإب 

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب إب - الخليج 365

نهبت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساعدات انسانية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، وقامت ببيعها في مدينة إب، وسط اليمن.



وشاهد عدد من المواطنين، متنفذون حوثيون وهم يبيعون المساعدات في أحد شوارع المدينة، بعد أسابيع من إتلاف مواد أخرى حرمت منه مئات المحتاجين.

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وتسيطر مليشيا الحوثي على محافظة إب منذ أكتوبر 2014، وتتحكم بإدارة ملف الإغاثة في المحافظة التي شهدت أكبر عمليات تدفق للنازحين من اندلاع الحرب.

وبين الفينة والأخرى تظهر عمليات فساد حوثي للمساعدات الانسانية بعضها بتواطؤ من القائمين على المبادرات والمنظمات العاملة في الإغاثة.

وقبل أسابيع أتلفت المليشيا في محافظة إب، كميات كبيرة من المواد الغذائية بعد انتهاء صلاحيتها، في وقت تزداد فيه معاناة النازحين والفئات الفقيرة والأشد فقراً.

واتهم برنامج الغذاء العالمي الحوثيين بسرقة الغذاء من أفواه الجائعين، وكشفت تحقيقات صحفية دولية عن طريقة الحوثيين في سرقة المساعدات الإنسانية في اليمن.