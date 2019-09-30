قوات حكومية تحرر مواقع جديدة في باقم بصعدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية كتب صعدة - الخليج 365 تمكنت قوات الجش الوطني، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.

Advertisements وحررت قوات الجيش مواقع مهمة شرقي مديرية باقم، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، شرق جبل "شيحاط"، وغرب قرية "آل مزهر". وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها. وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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