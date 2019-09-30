صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق عددا من معارض بيع السيارات

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2019، على أغلاق معارض بيع وشراء السيارات في عديد شوارع رئيسة بالعاصمة صنعاء.

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ونقلت وكالة خبر عن شهود عيان، أن عناصر مليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها في مكتب الجمارك بأمانة العاصمة أغلقوا بقوة السلاح عدداً من معارض بيع وشراء السيارات في شارع تعز وشوارع رئيسة أخرى.

وأضافوا أن عناصر المليشيا برروا إغلاق معارض السيارات لإجبارهم على دفع رسوم جمارك جديدة للسيارات المعروضات للبيع داخل معارضهم.

ولفت شهود العيان إلى أن المليشيات ترى أن مالكي معارض بيع وشراء السيارات يملكون سيولة مالية فأقدمت على هذه الإجراءات التعسفية لإجبارهم على دفع رسوم الجمارك التي أصدر القضاء حكماً ببطلانها قبل نحو شهرين.