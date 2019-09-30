- 1/2
- 2/2
الإثنين 30 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2019، على أغلاق معارض بيع وشراء السيارات في عديد شوارع رئيسة بالعاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة خبر عن شهود عيان، أن عناصر مليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها في مكتب الجمارك بأمانة العاصمة أغلقوا بقوة السلاح عدداً من معارض بيع وشراء السيارات في شارع تعز وشوارع رئيسة أخرى.
وأضافوا أن عناصر المليشيا برروا إغلاق معارض السيارات لإجبارهم على دفع رسوم جمارك جديدة للسيارات المعروضات للبيع داخل معارضهم.
ولفت شهود العيان إلى أن المليشيات ترى أن مالكي معارض بيع وشراء السيارات يملكون سيولة مالية فأقدمت على هذه الإجراءات التعسفية لإجبارهم على دفع رسوم الجمارك التي أصدر القضاء حكماً ببطلانها قبل نحو شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق عددا من معارض بيع السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.