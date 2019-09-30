عملية لقوات حكومية خاطفة في مأرب تحرر قائد عسكري ونجله من خاطفيهما 

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
العميد محمد وهان
كتب
مأرب - الخليج 365
نجحت قوات حكومية، في تحرير قائد عسكري ونجله من قبضة خاطفيهما.
وقال مصدر عسكري وآخر قبلي إن عملية خاطفة نفذتها وحدة مشتركة من الجيش والأمن في مارب نجحت اليوم الإثنين في تحرير العميد محمد وهان ونجله من قبضة خاطفيهما، وفق موقع "المصدر اونلاين".
وكانت عصابة قبلية مسلحة شرق مدينة مارب أقدمت قبل حوالي أربعة أشهر على اختطاف العميد محمد وهان ونجله صلاح أثناء مرورهم في الطريق العام الرابط بين مارب ومنطقة العبر.
يذكر أن العميد "وهان" أحد القادة العسكريين في المنطقة العسكرية الخامسة الذين يديرون العمليات العسكرية في مواجهة مليشيات الحوثيين في حرض وميدي شمال غرب اليمن.
ولم يفصح المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن العملية التي نجحت في تحرير العميد وهان.
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