وزير الدفاع اليمني “العاطفي” يطلق تصريح ناري من نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران

خاطب وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد العاطفي بالقول” أنتم من ستخسرون، وقد أعددنا ما باستطاعتنا وسترون ما لا تتصورون” .

وأكد الوزير العاطفي في تصريح له مساء اليوم أن المعارك الشرسة التي يخوضها أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر.

كما أكد أن وحدة القيادة والموقف أحد أسباب النصر للوطن والشعب. ودعاء أسر المخدوعين إلى البحث عن مصر أبنائهم الذي يدفع بهم العدو إلى المحارق.

وقال: والله لو وضعوا ملك دول التحالف في يميننا، وملك من يقف خلفهم في يسارنا لن نتنازل عن كرامتنا وشبر واحد من أرضنا.