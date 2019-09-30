شكرا لمتابعة خبر عن بعد اغتيال عبدالعزيز_الفغم بأيام .. ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني .. و ابن سلمان يصدر توجيهات سريعة (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في تغريدة جديدة، رصدها محرر "بويمن" قبل قليل ، كشف المغرد السعودي الشهير، مجتهد ، عن عودة سعود القحطاني لإدارة المشهد من جديد، بعد اغتيال عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان.

وقال مجتهد في تغريدته الجديدة، : "ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة". حسب زعمه

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واضاف" "يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطاني".

وكانت السعودية اعلنت ان الفغم تعرض للقتل برصاص أحد أصدقائه في مكة المكرمة.