شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن.. قيادي كبير في "الحراك الجنوبي" يوجه دعوة هامة وعاجلة لكافة اليمنيين في الجنوب والشمال (صورة + تفاصيل خاصة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - دعا رئيس الدائرة الخارجية بالمجلس الثوري الأعلى للحراك الجنوبي الأستاذ عبدالقوي باعش، مختلف شرائح المجتمع اليمني في جنوب الوطن وشماله إلى نشر كل ما يجمعهم ، ورفض كل مايفرقهم ، وإلى التلاحم والتضامن والتكافل، والنصح والإرشاد للمندفعين بوعي أو بدون وعي نحو الطريق الخطأ ونحو المجهول.

وقال باعش ، في تصريح خاص لـ " المنارة نت " : على الجميع في ربوع الوطن رفض كل ما يعكر ويقلق السكينة العامة، ويعيق سير العمل في مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة ، فالجميع مسؤول أمام الله والتاريخ عن اليمن وحاضر ومستقبله " . مشيراً إلى "أن أجهزة ومؤسسات الدولة ملك للجميع وليست حصرية على س أو ص ولا محسوبة على من يديرها أو يسيطر عليها ".

ولفت رئيس الدائرة الخارجية بالمجلس الثوري الأعلى، إلى "أن الأشخاص ذاهبون والوطن باق وكلنا مسؤولين، من البيت إلى الحارة إلى الحي إلى الشارع إلى مكتب رئيس الجمهورية، عن الوطن ومصالحه وأجياله " . مؤكداً "أن الواجب يحتم علينا جميعا الدعوة إلى نبذ العنف والاختلافات والخلافات والتحريض والتحريض المضاد في سبيل أنقاذ الوطن من المخاطر الكبيرة والكثيرة التي يواجهها في وقتنا الراهن، قبل فوات الأوان ".

وشدد الأستاذ باعش، على ضرورة التراحم والتأخي والتسامح بين كافة مكونات وشرائح المجتمع اليمني، والترفع عن الصغائر قبل أن يخسر الجميع الوطن". داعياً إلى الإستفادة من المراحل السابقة التي مر بها اليمن والمليئة بالتجارب والعبر"

وعبر عن شكر قيادة وقواعد المجلس الثوري الأعلى، لكل من يتفهم حرص المجلس ، على الوطن وأمنه واستقراره وإستقلاله، وعلى وحدة نسيجه الاجتماعي

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