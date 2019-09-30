شكرا لمتابعة خبر عن عاجل "الملك سلمان" يُنفِّذ إجراء غير مسبوق بتاريخ "آل سعود" مع جثمان حارسه عبدالعزيز الفغم (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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شاهد صور اولى له بعد مقتله " الفغم "الحارس الشخصي للملك سلمان

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نفَّذ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إجراء غير مسبوق من حكام المملكة، مع حارثه الشخصي اللواء في الحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، الذي قتل على يد زميله.

وأظهرت صورة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، "الملك سلمان" وهو في آخر لقاء مع جثمان حارسه الشخصي ومخزن أسراره اللواء عبد العزيز الفغم.

وتنوعت العناوين التي كتبها المغردون على صورة "الملك سلمان" وهو يحمل جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم إلى مثواه الأخير، بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام، مثلما كُتب بالأعلى في أول الخبر.

وفي ذات السياق، نفت "هيئة مكافحة الإشاعات" في السعودية، حساب إخباري شبه رسمي يتبع لوزارة الإعلام، صحة هذه الصورة المتداولة لحمل "الملك سلمان" جثمان عبدالعزيز الفغم.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لا صحة للصورة بعنوان خادم الحرمين الشريفين يحمل جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم".

ووضعت "مكافحة الإشاعات" الصورة الأصلية لـ"الملك سلمان"، بجانب المتدولة، وأضافت: "الصورة الحقيقية ملتقطة من تشييع جثمان الأمير سلطان رحمه الله في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011".



وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في بيان لها خلال وقت سابق أمس، مقتل اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، بطلقات نارية من صديقه.

وذكرت شرطة مكة، أن عناصرها اشتبكوا مع الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، الضابط في الحرس الملكي السعودي، الذي أصاب خمسة من رجال الأمن، وأصاب صاحب المنزل وعامل فلبيني إلا أنه قُتل في النهاية.

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم، كان حارسًا شخصيًّا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًّا للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر أمرًا ملكيًّا بترقيته إلى رتبة لواء في منتصف العام 2017.