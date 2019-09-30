شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ... حريق هائل يلتهم محلاً تجارياً في عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



اندلع حريق هائل، ظهر الاثنين، في إحدى العمائر السكنية بمديرية كريتر، في مدينة عدن، جنوبي البلاد.

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وذكرت مصادر محلية أن حريقاً هائلاً اندلع، ظهر اليوم، في أحد محلات الملابس أسفل عمارة العليمي السكنية، بشارع حسن علي بمديرية كريتر.

وأوضحت المصادر أن الحريق الذي اندلع ناتج عن ماس كهربائي في العمارة، مؤكدة أن الحريق خلف أضراراً مادية كبيرة ولم يسجل أي أضرار أو خسائر بشرية.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وعملت على إطفائه.