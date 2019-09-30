شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : أول رد من التحالف على جماعة الحوثي وعمليات نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في أول رد له، قال تركي المالكي المتحدث بإسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، اليوم الأثنين أن ما أعلنه إعلام الحوثي "مسرحية أطلق فيها إدعاءات مضللة" .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأثنين ( 30 سبتمبر 2019) رد المالكي أن ما نشرته جماعة الحوثي مؤخرا حول استهداف قوات سعودية، وقال: "لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي".

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وأضاف المالكي أن الحوثيين لم يلتزموا باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي، وأن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الميليشيات بقرار الأمم المتحدة 2216.



وكانت جماعة الحوثي أعلنت خلال مؤتمر صحفي الأحد (29 سبتمبر2019) عن عملية "نصر من الله" وبحسب ما تحدث به الناطق الرسمي يحيى سريع أنه تم "اعتقال أفراد تابعين لـ 3 ألوية عسكرية قالت إنها داخل الأراضي السعودية قبل أسابيع، موضحة إن "العدو خسر أكثر من 500 بين قتيل وجريح وأسرنا أكثر من 2000 من جنود العدو في المرحلة الأولى فقط من العملية