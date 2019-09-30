بكل صلف ووقاحة ,,الكعبي ,, يطالب التحالف بطي صفحة هادي إن رفض هذا الأمر!

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صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : الديوان الملكي يفاجئ الجميع ويعلن عن إصابة الملك بهذا المرض الخطير .. وقناة أوربية تكشف تفاصيل صادمة (شاهد أولى الصور) عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) Advertisements عـــاجـــل : "الملك سلمان" وأسرة "الفغم" يتفاجئون بوالد قاتل الحارس الشخصي في منزلهم يقوم بهذا العمل المفاجئ (شاهد صورة) عاجل ... تحذير طارئ لليمنيين.. تعرف على العلاج الذي أعلنت الصحة اليوم حظره ومنع استخدامه لأنه يسبب السرطان "صورة" شاهد صور اولى له بعد مقتله " الفغم "الحارس الشخصي للملك سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا المحلل والخبير العسكري الاماراتي خلفان الكعبي المجتمع الدولي والتحالف العربي في اليمن إلى اعادة النظر في الشرعية ومشروعيها في حال عدم قبولها بمقترحات التسوية مع الانتقالي الجنوبي.





وقال الكعبي إذا لم تقبل الشرعية مقترحات التسويه مع المجلس الانتقالي اعتقد ان على التحالف العربي والمجتمع الدولي اعادة النظر في الشرعيه وحقيقة مشروعيتها بالنظر إلى أن هادي انتهت مدة حكمه منذ العام 2014 إضافةً انه وحكومته الفاسده لم ينجز شيئا، بل إنه يتعاون مع قوى تعادي التحالف قطر والحوثه

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