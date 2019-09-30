شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لجثمان الرئيس الحمدي بعد أكثر من 40 عام على اغتياله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول صورة لجثمان الرئيس الحمدي بعد أكثر من 40 عام على اغتياله

نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لجثمان الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي بعد وفاته. Advertisements ولم يتسنى لنا التاكد من صحة الصورة المتداولة . وعلى امتداد سنوات تم نشر صورا للرئيس الراحل الحمدي غير انه سرعان ما تتضح الحقيقة وان الصورة غير صحيحة .

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